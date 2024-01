L’Équipe dei ragazzi della Diocesi di Nola nell’Aula Consiliare di Pomigliano | “Formare alla partecipazione ed alla cittadinanza attiva”

Le Nitto Atp Finals sono di Novak Djokovic . A Torino un Djokovic bionico supera in due set Jannik Sinner (6-3, 6-3). L’Equipe celebra il settimo ... (ilnapolista)

Il Milan continua a lavorare per puntellare la difesa, con altre operazioni all’orizzonte dopo il ritorno di Gabbia. Secondo “ L’Equipe ”, ... (sportface)

... anestesista dell'diretta dal dottor Alessandro Bacuzzi ...'OTI va attuata il prima possibile, e quindi in emergenza, nelle ...nel paziente diabetico e nelle infezioni acute e croniche......il tarantismo condotto in Salento nel giugno 1959 da un'...'obiettivo era verificare se il tarantismo fosse una malattia ... e assistette in prima persona al ritotarantati.'analisi e il ...