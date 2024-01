Lega | Salvini vede i parlamentari | “Pronti a cambiare Ue | no Palamara in lista”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – E' terminata alla Camera la riunione tra idellae il segretario Matteo. Sul tavolo gli scenari politici, a partire dal voto per le prossime regionali e le europee. Il vicepremier, a quanto si apprende, avrebbe assicurato ai suoi che in Ue per la prima volta dopo il voto di giugno "ci potrebbe essere una maggioranza europarlamentare di centrodestra" senza i socialisti. "Siamo determinati a sostenere il centrodestra unito anche in Europa, senza i socialisti -ha sottolineato- . Significa che su alcuni temi come eliminazione totale dei motori tradizionali, immigrazione o cibo sintetico ci sarebbe una maggioranza compatta e alternativa. Abbiamo un’idea d’Europa molto chiara". Sulle liste europee ha poi detto che a breve ci saranno i nomi dei candidati, nomi su cui ...

