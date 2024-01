Le quattro capitali che pressano Israele Washington | Doha | Riad e Aia

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, in questi giorni di nuovo in Medio Oriente, ha parlato con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, e concorda sul più chiaro dei punti sul tavolo: “Avete diritto a uno Stato”. E però, ci sono due grandi incognite sopra gli oltre ventitré mila morti di Gaza e la destabilizzazione regionale: la prima, come chiede anche Blinken, serve una riforma del sistema politico e amministrativo dell’Autorità (come?); la seconda la tira in ballo Mazen che chiede al capo della diplomazia americana — l’uomo che più di ogni altro si è impegnato per trovare una soluzione a conflitto e crisi — se pensa che“ci darà mai uno Stato”, dato che “non ci danno nemmeno le nostre tasse”.trattiene le entrate fiscali che arrivano dalla Cisgiordania e il tema è stato già oggetto di una ...