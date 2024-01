Le prime parole di Miriam Leone da mamma | Innamorata e imperfetta

Miriam Leone mamma: il figlio è nato il 29 dicembre 2023 'Sono diventata mamma - scrive in un lungo post Miriam Leone - La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti ...In questo libro antologico vengono evocate le sueperfette, la sua capacità di cogliere il ... le pagelle di scuola, testi giovanili in prosa e in versi, una delle sueletture, il Gordon ...Dopo aver trascorso i primi giorni a casa con il nuovo nato, l’attrice ha deciso di dedicargli un post carico d’amore via social, dove ha scritto: “La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ...Monia non nasconde di volergli bene e proprio per questo deve riflettere molto bene prima di prendere una decisione ... mi stava pian piano portando ad aprirmi. Le tue parole forti mi spaventano, è ...