Le prime pagine di oggi | giovedì 11 gennaio 2024 GALLERY

Diverse i temi in apertura. Lega e FdI ai ferri corti sulle Regionali. In secondo luogo, il governo rassicura Zelensky sulle armi in Ucraina, ma il ... (tg24.sky)

Nella sua formazione culturale e politica sembra non ci siano state esitazioni o ripensamenti, perché come posto in risalto già dalledel libro, egli fece convergere ogni suo sforzo ......la discussione generale causa derby Roma - Lazio alle 18 e Capitale non più agibile già dalle... quella di maggioranza, la più snella, trein cui si chiede di "continuare a sostenere le ...“Botta Milan”, titola in apertura La Gazzetta dello Sport sul ko dei rossoneri in Coppa Italia. L'Atalanta sbanca San Siro: magia di Leao, Koopmeiners firma la rimonta (1-2), Dea in semifinale contro ...Ma ci fu anche chi, dopo la fucilazione, esclamò: "Giustizia è fatta". Esattamente come l’indomani titolarono i giornali in prima pagina. Undici gennaio 1944, carcere degli Scalzi di Verona. Andrea ...