Le minni di virgini e altri capolavori di pasticceria prodotti nei monasteri di Alcamo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare già adesso, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. E anche in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia Ci sono luoghi che più dievocano immediatamente atmosfere e immagini solo apparentemente d’tempi. Luoghi che suggeriscono sensazioni e, perché no, sapori antichi e sempre nuovi. Uno di questi, anche se poco noto, è il complesso claustrale di San Francesco di Paola, o Badia Nuova, nel centro storico di. Ovunque celebre per aver dato probabilmente i natali a Cielo, il poeta di Rosa fresca aulentissima, il comune del Trapanese può infatti vantare un patrimonio enogastronomico che affonda largamente le sue radici proprio nei locali ...