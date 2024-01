Le frasi più emozionanti e commoventi tratte dal Diario di Anna Frank

Leggi su dilei

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Passata alla storia per le sue parole piene di speranza e forza, scritte durante una tragedia immane,, detta Anne, era una giovane ebrea tedesca nata il 12 giugno del 1929 a Francoforte. La sua famiglia si era rifugiata ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, nel 1933 subito dopo l’ascesa del nazismo in Germania. Nel 1940, quando i tedeschi invasero il paese e iniziò la persecuzione degli ebrei, la famiglia diiniziò a vivere nella paura. Nel 1942 la famiglia decise di nascondersi sopra l’ufficio del padre della giovane insieme ad altre persone. Due anni dopo la Gestapo – probabilmente per via di una segnalazione – scoprì questo nascondiglio e arrestò tutti.e la famiglia vennero deportati nei campi di concentramento. La giovane e sua sorella Margot finirono nel campo di Bergen-Belsen ...