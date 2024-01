Le condoglianze di Kim a Tokyo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha mandato un raro messaggio dial primo ministro giapponese Fumio Kishida per le vittime del terremoto nella prefettura di... Leggi

Il messaggio della Corea del Nord In un gesto insolito da parte della vicina Corea del Nord, il leader Kim Jong Un ha inviato un messaggio di condoglianze al primo ministro giapponese Fumio Kishida, ha espresso 'profonda solidarietà' e 'condoglianze'. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha mandato un raro messaggio di condoglianze al primo ministro giapponese Fumio Kishida per le vittime del terremoto nella prefettura di... In Giappone il bilancio del sisma di Capodanno sale a 110 morti