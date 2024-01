Le 10 migliori berline di lusso | la nostra classifica

...CEO di Alfa Romeo Jean - Philippe Imparato la casa milanese punterà ancora in futuro sulle. ...infatti che questa della gamma 'normale' di auto di Alfa Romeo sarà quello che offrirà le...Dunque, vediamo adesso la top 10 delledi lusso (secondo noi). 10 - Audi A8Le berline di lusso sono veicoli esclusivi, dove comfort e lusso si abbracciano, anche se spesso la sportività non viene affatto sacrificata. La nostra classifica ...Pochi ma buoni i modelli che consentono di divertirsi nell’offroad non estremo: look spesso accattivanti, interni confortevoli e robusti, motori a benzina o ibridi con la potenza giusta. Le caratteris ...