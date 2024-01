Le 10 cose più curiose del CES 2024? Eccole qui C’è anche il laptop senza schermo e le scarpe che fanno scivolare

Ma no, guardo i lati positivi dellee non bisogna farsi seppellire dai problemi, perché questo è ovviamente lo battuta d'arrestogrande di tutti'. Nella sua carriera Eriksson ha portato il ...Pensavo ada fare e le rinviavo perché tanto le potevo fare 'domani'. E così sono passati gli ... Ma questa cosa qui non da adesso in poi non la accadrà'. Un altro rimpianto arrivato con il ...