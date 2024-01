Lazio | ultras fanno irruzione in un pub | accoltellato un tifoso della Roma | non è in pericolo di vita

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Brutto episodio di violenza al termine del derby di Coppa Italia tra. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, un gruppo di tifosi biancocelesti, armato di bastoni e passamontagna, ha fattoin un pub di viale Angelico (nel quartiere Prati), frequentato dai sostenitori, e si è scatenata una rissa. Necessario l’intervento dell’ambulanza dato che un, 30 anni, è statoal petto più volte e quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Ricoverato nel reparto rianimazione, fortunatamente non sarebbe indi. Le autorità indagano sull’accaduto. SportFace.

Attimi di tensione a Roma dopo il derby di Coppa Italia vinto dalla Lazio per 1-0, rigore di Zaccagni, e non solo per la rissa accaduta in campo... (calciomercato)

Circa 400 tifosi della Roma, divisi in due gruppi, hanno cercato di raggiungere Ponte Milvio, luogo di incontro degli ultras della Lazio. La polizia in tenuta antisommossa ha impedito l'incontro.