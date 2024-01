Lazio-Roma | tifoso giallorosso colpito da un petardo | ha perso l’orecchio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Brutto episodio all’interno dello stadio Olimpico, in occasione del derbydi Coppa Italia. Durante il pre partita un ragazzo di 27 anni è rimasto ferito alla testa dopo essere statoda un. Il ragazzo,nista, ha avuto 60 giorni di prognosi e l’abne di un orecchio. Sono in corso indagini della polizia. L’episodio si è verificato nel pre partita. Secondo l’Ansa ilsarebbe stato lanciato dalla tribuna Tevere. SportFace.

La Lazio di Sarri vola in semifinale di Coppa Italia , per la Roma di Mourinho ennesima sconfitta al derby . Ecco i verdetti della sfida che ha ... (iltempo)

Ci troviamo di fronte all'ennesimoche anziché festa si tramuta in guerra. L'avranno visto i nostri politici Avranno notato la criticità La dissonanza tra sport e follia violenta ...... l'UniPomezia ferma il Montespaccato, Maccarese di misura sul Terracina, la semifinale è tua! 2 - 1 al Napoli in Coppa Italia Primavera Corentin Louakima saluta lae va al Lecco, arriva l'...Paura e sangue durante il derby. Un ragazzo di 27 anni è rimasto ferito alla testa ieri dal lancio di un petardo sugli spalti dell’Olimpico durante il match di Coppa Italia tra Roma e Lazio. Il ragazz ...Un ragazzo di 28 anni ha subito l'ablazione dell'orecchio ed e' ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito in testa da un petardo lanciato ...