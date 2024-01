Lazio-Roma | scontri prima e dopo il derby | un tifoso romanista accoltellato in un pub | è grave

Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: No es un secreto que los derbis de Roma entre los ‘giallorossi’ y la Lazio suelen tener ... (justcalcio)

E' stato dunque scelto per il derby di Coppa Italia tra, che già ha diretto sei volte in carriera (compresa la finale celebre di coppa Italia vinta dai biancocelesti con gol di Lulic) ...In Italia si perdonò Paolo Di Canio, l'attaccante dellache nel gennaio del 2005 fece il saluto fascista quando batté laper 3 a 1, e dalle curve i tifosi lo applaudirono gridando Duce! ...A Roma, la Lazio fa suo il derby e approda, a sua volta, alla semifinale di Coppa Italia eliminando i giallorossi. Incontrerà la vincente della partita di stasera fra Juventus e Frosinone. Decisivo il ...Gli stessi ultrà della Lazio, peraltro, radunati ieri a Ponte Milvio prima del match contro la Roma, hanno fatto saluti romani intonando Avanti ragazzi di Buda, canzone antisovietica degli anni ...