Lazio - Roma | il tutto e il nulla

(Di giovedì 11 gennaio 2024) C'è una sola entità, almeno così appare in novanta minuti di calcio spigoloso, tattico per un tempo, poi gladiatorio come è regola del derby. Quell'entità è la. Domina con perfetta applicazione,...

Quell'entità è la. Domina con perfetta applicazione, vince con merito, infiamma la sua metà ... Ma l'altra faccia del tutto è il nulla della, il lato oscuro dove si consuma la caduta di ...Primo tempo impeccabile (solo un angolo sbagliato), secondo tempo meno, uno come Orsato (si conferma talismano dellanei derby : 5 vittorie e 2 pareggi) il rigore lo deve vedere in campo. Gestione disciplinare rivedibile, sul rosso a Pedro (ci sta per la reazione) manca quello a Paredes , l'espulsione di ...Oltre mille gli operatori schierati. L’allerta, infatti, è stata massima. Una Roma blindata quella che ieri ha ospitato la partita, vinta poi dalla Lazio. Un elicottero ha monitorato dall’alto la zona ...A San Vittore del Lazio c'è un record di 9.981 euro per ciascun residente ... Isola del Liri, Giuliano di Roma, Fiuggi, Arce e Ferentino.