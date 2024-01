Lazio-Roma | il derby finisce nel sangue Accoltellato un tifoso romanista in un pub | è in gravi condizioni

Lazio-Roma - 30enne accoltellato da tifosi laziali in un pub dopo derby Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – E' ricoverato in rianimazione, ma non versa in pericolo di vita un 30enne accoltellato ieri sera, ... ()

Lazio-Roma - 30enne accoltellato da tifosi laziali in un pub dopo derby (Adnkronos) – E’ ricoverato in rianimazione, ma non versa in pericolo di vita un 30enne accoltellato ieri sera, dopo il derby Lazio-Roma che si è ... ()

Lazio - Roma - scontri nella notte : tifoso accoltellato al petto - è grave Roma - La Lazio vince ancora il derby in Coppa Italia contro la Roma , ma il contorno è tutto da dimenticare. Prima dell'inizio della partita tra ... (247.libero)

Lazio-Roma - 30enne accoltellato da tifosi laziali in un pub dopo derby L'uomo è grave ma non in pericolo di vita. E' accaduto in viale Angelico, si indaga E' ricoverato in rianimazione, ma non versa in pericolo di vita ... (sbircialanotizia)

Lazio-Roma - 30enne accoltellato da tifosi laziali in un pub dopo derby (Adnkronos) – E' ricoverato in rianimazione, ma non versa in pericolo di vita un 30enne accoltellato ieri sera, dopo il derby Lazio-Roma che si è ... (periodicodaily)