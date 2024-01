Lazio-Roma | il derby continua sul web con sfottò e meme – Foto

Roma - Reilly Opelka esulta per il Derby vinto dalla Lazio . Su Instagram, tra i commenti sotto un post della società biancoceleste, spuntano pure le ... (247.libero)

Il Derby di Roma è per tradizione uno scontro sportivo tra due parti della città, laziali e Roma nisti, che nello stadio si sbeffeggiano a suon di ... (247.libero)

Viabilità DELL’11 GENNAIO 2024 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PER I ... (romadailynews)

AGI - Lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi in manifestazioni sportive. Sono queste le accuse contestate ai tre ultra' giallorossi ... (agi)

Lazio-Roma 1-0 - festeggia anche il tennista americano Opelka : “Daje - romanista Mac and cheese”

Tra i commenti sotto il post Instagram della Lazio per celebrare il successo ai danni della Roma in Coppa Italia, non è passato inosservato quello ... (sportface)