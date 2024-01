Lazio-Roma e Milan-Atalanta | arbitri e Var ancora nel mirino

Leggi su seriea24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Ormai è una guerra”. Il Var e gliloro sotto i riflettori. Due match di Coppa Italia,, e altre polemiche. Alla fine, due rigori decidono i quarti di finali giocati oggi e nei commenti post-partita degli allenatori ampio spazio a moviole, episodi, recriminazioni e polemiche. Comincia Josè Mourinho, costretto a commentare l’ennesimo derby perso dalla sua. “Oggi perdiamo per un rigore del calcio moderno, da Var. E’ un rigore che senza Var l’arbitro non avrebbe dato. I giocatori di 10 o 20 anni fa non si sarebbero buttati in quel modo”, dice lo Special One commentando il fallo del baby Huijsen su Castellanos, sanzionato dall’arbitro Orsato dopo un rapido check al Var. “Il gol che prendiamo è un po’ ...