Lazio | Menichini | “Vittoria meritata! I risultati danno ragione a Lotito”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ex calciatore della Roma, poi tecnico della Primavera biancoceleste. Ha parlato a Notizie.com: “La squadra di Mourinho ha reagito solo nel finale, ma senza ragionare” Il derby da protagonista in due vesti. La prima, da calciatore, con la maglia della Roma. La seconda, come tecnico della Primavera, alla guida dei baby biancocelesti. “Laha meritato la“, il commento di Leonardoin esclusiva a Notizie.com. Leonardoha allenato laPrimavera dopo essere stato calciatore della Roma (Ansa Foto) – Notizie.comLeonardo, che derby è stato? “La posta in palio era molto alta. Nel derby le motivazioni sono sempre massime, ho visto una partita nervosa, il finale è stato turbolento. Spesso sono decisivi gli episodi, l’uscita di Dybala e l’episodio ...

: gli anni in Serie B e l'avventura allae l'incredibile cavalcata con il Monterosi .calciatore: la Roma e l'incontro con Mazzone. Nativo di Ponsacco, in ...: gli anni in Serie B e l'avventura allae l'incredibile cavalcata con il Monterosi .calciatore: la Roma e l'incontro con Mazzone. Nativo di Ponsacco, in ...Editoriale di oggi che si apre con un augurio di buon anno a tutti i nostri lettori e ai tantissimi appassionati di calcio che, dopo l'abbuffata delle vigilie, non vedono l'ora di ...Scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Fino all’ultimo Romelu si era creduto juventino". Il giornalista è tornato sulla trattativa che ha animato l'estate ma non è andata in porto, ovvero qu ...