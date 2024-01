Lazio | Marchegiani | ' Eriksson senza speranza? È una mazzata'

ROMA - Il mondo del calcio e dellain particolare è sconvolto dopo l'annuncio dello svedese Sven - Goran Eriksson , 75enne ex tecnico anche dei biancocelesti che con lui alla guida, sotto la presidenza di Sergio Cragnotti , ...Nel programma odierno le partite Torino vs Napoli (ore 15) , Udinese vs(ore 15) , ... con la partecipazione di Fabio Caressa , Beppe Bergomi , Luca, Paolo Di Canio e Marco ...L'ex portiere sotto shock dopo il triste annuncio del suo ex allenatore in biancoceleste, malato di cancro: cos'ha detto ...L'ex portiere sotto shock dopo il triste annuncio del suo ex allenatore in biancoceleste, malato di cancro: cos'ha detto ...