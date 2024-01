Lazio-Juventus in tv | date | orari e streaming andata e ritorno semifinale Coppa Italia 2023 2024

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Saràladella: ecco le informazioni su, diretta tv edelle due partite di. Dopo Fiorentina-Atalanta, si delinea anche l’incontro tra i biancocelesti, che hanno eliminato la Roma nel derby, e i bianconeri, che hanno avuto vita facilissima col Frosinone. Le due formazioni si fronteggeranno in un doppio confronto che vale la finale: appuntamento con l’, in casa della, il 2, 3 o 4 aprile alle ore 21 con diretta tv su Canale 5 esu Infinity e Sportmediaset,il 22, 23 o 24 alle ore 21 in casa della ...

Lazio-Inter ha avuto Maresca come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023-2024 e ... (inter-news)

Lazio-Inter è terminata con la vittoria della squadra di Inzaghi che vola a +4 sulla Juventus. A far discutere è un tocco di mano di Gila non ... (inter-news)

Il Regolamento delle semifinali di Coppa Italia , c’è Juventus-Lazio in un attesissimo doppio confronto in andata e ritorno . Si entra nella fase più ... ()

Festa per laWomen all'Allianz Stadium dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Roma. '... in palio c'è il passaggio del turno alle semifinali di coppa Italia, con laad ...Alle 21, a Torino, va in scena- Frosinone: il match chiude il programma dei quarti di Coppa Italia. La squadra vincente approderà in semifinale e affronterà la(che mercoledì ha battuto la Roma 1 - 0 ). L'altra ...La Juventus batte 4-0 il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia e si qualifica alla semifinale, dove incontrerà la Lazio. Protagonista Arek Milik, autore di una tripletta. I gol, nel primo ...A distanza di una settimana dall'ultima volta - era il 4 gennaio 2024 - è di nuovo tempo di Coppa Italia per la Juventus.