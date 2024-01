Lazio e Atalanta in semifinale di Coppa Italia Roma ko nel derby | il Milan cede a San Siro

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Si sono disputati due quarti di finale della. Laha vinto il roventecontro laper 1-0: Zaccagni ha trasformato il rigore risolutivo al 51?, da segnalare un recupero incandescente con le espulsioni di Pedro, Azmoun e Mancini. I biancocelesti affronteranno inla vincente della sfida di domani sera tra Juventus e Frosinone. L’ha invece battuto ilper 2-1 a San. La Dea ha dovuto fare a meno di coach Gasperini (espulso al 38?) ed è passata in svantaggio al 45? con Leao, capace di sbloccare il risultato su invito di Hernandez. I bergamaschi hanno prontamente reagito e hanno ribaltato la situazione grazie alla doppietta di Koopmeiners: pareggio al 45+2? su assist di Holm e ...

Dopo la Fiorentina e la, anche Milan ecercano il pass per la semifinale di Coppa Italia. Tra gli orobici, occhi puntati sull'ex flop rossonero, Charles De Katelaere. Pioli per il suo unidici fa debuttare al ...Abbiamo grandi difficoltà, nelle ultime settimane abbiamo affrontato Napoli, Juve,. Meritavamo di più contro Juve e, oggi perdiamo la partita per un rigore del calcio ...