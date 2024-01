Lavoro | la riscossa dei sessantenni

...il modo con cui viveva i rapporti personali anche strettamente familiari e l'impegno nel suo... come in ogni parte del mondo, ci sono persone il cui cuore attende una possibilità di, di ...In genere, quando un file è così controverso tra i Paesi e richiede così tantoper arrivare ...lavorerà per ridurre il differenziale Iva (tra quella esigibile e quella effettivamente), ...Il segretario regionale di Azione tra bilanci e intenzioni per il nuovo anno. «Occorrono delle vere “battaglie” nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini» ...Il 2024 è destinato a essere l'anno del Made in Italy, come annunciato dal ministro Adolfo Urso durante l'inaugurazione di Pitti Uomo 105. Questa previsione non si basa solo sul fatto che il 15 aprile ...