“Lavora in modo intelligente | non di più” | il consiglio di una dipendente Microsoft per avere ferie illimitate retribuite

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Vacanze senza troppi limiti? Per una creator di TikTok ‘si può fare’. La chiave per realizzare questo sogno ad occhi aperti starebbe tutta in un semplice concetto: “in, non di più“. E’ proprio questo il motto che contraddistingue la tiktoker Antaya e il suo reparto all’interno dell’azienda. Il segreto del loro successo sta nel desiderare il proprio equilibrio e quello altrui, sia a livellotivo, che nella vita privata. La ragazza ha spiegato, nel video registrato direttamente da una spieggia delle Bahamas, di: “Le aziende tech non ti fannore troppo duro”, ha detto con il sorriso stampato in volto. “Queste sono le aziende tech in cui devi ...