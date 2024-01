Lavezzi | parla il suo avvocato | “Non è drogato | la sua è una malattia”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ezequiel “El Pocho”, non sarebbe stato ricoverato per droga, ma perché soffre di unanota come ipomania. A dirlo è il suo, che smentisce tutte le notizie arrivate ai media in queste settimane. Si è iniziato prima con l’ipotesi di un accoltellamento in famiglia, poi con un’ipotesi di overdose e si è poito di ricovero in terapia intensiva. Il disturbo di cui soffre l’ex stella del Napoli, ritiratosi dal calcio nel 2019, è di natura psichiatrica. Leggi anche: Addio a Vinicio Riva, famoso il suo abbraccio con papa Francesco EzequielLe dichiarazioni dell’Mauricio D’Alessandro, legale del calciatore, ha rilasciato un’intervista a So Foot. “Va molto bene, l’evoluzione è molto favorevole. Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la ...

Il legale di, Mauricio D'Alessandro, ha provato ai microfoni di So Foot a far chiarezza su quanto accaduto: "Resterà in cura per 21 giorni e poi avrà la possibilità di andarsene o restare a ...attraverso il suo seguitissimo canale Tik tok Nunzia Giuliano , giovane figlia del boss del ... Leggi Anche Napoli: da Maradona a, le relazioni pericolose tra calciatori e camorristi L'...Ivan Zazzaroni durante l'intervista che ha rilasciato in onda su Twitch, nel corso di "Contro Calcio", ha parlato delle polemiche arbitrali in Serie A. Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del ..."Lavezzi soffre di ipomania, un disturbo cronico che colpisce l’umore. Aveva già subito in passato le conseguenze di questa patologia, non è in cura per consumo di stupefacenti o alcol, ma per curare ...