L’auto volante è quasi realtà | viaggerà a 190 km orari

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Un'autopronta per la mobilità del futuro. Hyundai, che sviluppa veicoli eVTOL (decollo e atterraggio verticale elettrico), ha portato al Ces di Las Vegas Supernal, il suo concept di taxi. Per l'occasione è stato installato un piccolo vertiporto (un aeroporto per aerotaxi) al Las Vegas Conference Center. L'S-A2 è un eVTOL pilotato con posto per quattro passeggeri con otto rotori.Il veicolo potrà viaggiare a una velocità di crociera di 190 km, per coprire una distanza di circa 64 chilometri elevandosi fino ad una altezza di circa 450 metri. Al momento non sono programmate operazioni di trasporto passeggeri fino al 2028. Il S-A2 è progettato con una coda a V e mira a raggiungere una velocità di 120 mph (oltre 190 km/h) e un'altitudine di 1.500 piedi (oltre 450 metri). Pensato inizialmente per ...