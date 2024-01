Latina Sicurezza | arrivano nuovi attraversamenti pedonali rialzati | priorità alle scuole

Latina – Completato il rifacimento stradale, comprensivo di segnaletica orizzontale, di via Nascosa , nel tratto compreso tra via del Lido fino ... (temporeale.info)

...la situazione dellain Ecuador" . Stati Uniti "estremamente preoccupati per le violenze e pronti a fornire assistenza" dice il capo della diplomazia statunitense per l'America, Brian ......Noboa ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza Le dinamiche politiche dell ' Americasono ... leggi eccezionali per cercare il boss evaso dal carcere di massimadi Guayaquil, a detta ...Giornata di terrore in diverse città, compresa la capitale Quito. Saccheggi, rapine e sparatorie ovunque. Almeno 10 morti. Irruzione di un gruppo ...L'INCENDIO L'odore acre si è sentito improvvisamente all'ora di pranzo di ieri in viale Nervi, nelle palazzine popolari che si trovano a pochi metri dallo scheletro ...