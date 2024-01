L’Atalanta vola in semifinale | Milan eliminato a San Siro Pioli perde anche la Coppa Italia

(Di giovedì 11 gennaio 2024)fa l’impresa. A Sanla squadra di Gasperini batte ilin rimonta 2-1 e conquista ladi, dove sfiderà la Fiorentina. La squadra bergamasca non aveva mai vinto nelle precedenti cinque sfide del torneo giocate sul campo del, ma sfata il tabù grazie alla doppietta decisiva di Teun Koopmeiners, che cancella uno degli obiettivi stagionali dei rossoneri. Gasperini si presenta al ‘Meazza’ con il 25enne olandese a supporto del tandem Miranchuk-De Ketelaere, confermato dopo la buona prova di Roma.opta per una linea difensiva a 4 composta dalla coppia centrale Gabbia-Jimenez a supporto dei terzini Calabria e Theo Hernandez. In cabina di regia siede Musah sostenuto dalle mezzali Loftus-Cheek e Reijnders. ...

