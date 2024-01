Las Palmas-Villarreal sabato 13 gennaio 2024 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici Partita molto interessante a Gran Canaria

Il Barça continua a non convincere Nelle ultimi due uscite il Barcellona ha continuato a non convincere, pur vincendo: contro il, in campionato, i tre punti sono arrivati solo in pieno ...In campionato il Real viene dal successo esterno per 1 - 2 contro iled é terzo con 41 punti punti. L'Osasuna é reduce dalla vittoria casalinga di misura contro l'Almeria ed é dodicesimo ...L'aereo è stato dirottato sull'isola spagnola di Gran Canaria, dove è riuscito ad atterrare in sicurezza ...Paolo Galbiati, coach della Dolomiti Energia, ha fatto il punto sulla prima metà di stagione della sua Trento nell'intervista a L'Adige. “Direi... discreta prima ...