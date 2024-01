L’Arsenal “accetta di soddisfare” il prezzo richiesto di 50 milioni di sterline per il centrocampista | rapporto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo quanto riferito,è pronto a riaccendere il proprio interesse per unda 50di, nel tentativo di consolidare la propria squadra. I Gunners sono carenti in una serie di aree al momento, con la loro difesa che sembra più debole nelle ultime settimane e i gol che diventano sempre più scarsi. Ma una delle posizioni più pertinenti da rafforzare è stata quella del centrocampo. L’introduzione di Kai Havertz a centrocampo è stata mista, con la presenza di Granit Xhaka molto mancata da quando il capitano svizzero ha lasciato l’Emirates Stadium per gli sfidanti della Bundesliga, il Bayer Leverkusen. Granit Xhaka è mancato in questa stagione al(Credito immagine: Marco Steinbrenner/DeFodi Images tramite ...