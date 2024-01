L' annuncio di Gentiloni | Non mi candido alle europee

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Di mattina, davanti ai cronisti che lo rincorrono per strappargli una dichiarazione dopo il suo intervento in commissisone Affari economici dell'Europarlamento, Paolospiazza un po' tutti: "Non mi candideròprossime elezioni". E così il commissario europeo si sfila e si tiene al riparo dalla contesa elettorale di giugno. Aggiungendo pure un dettaglio non da poco: "Ho intenzione di tornare in Italia". Al punto che negli stessi minuti Elly Schlein, che nel frattempo sta tenendo una conferenza stampa al Nazareno, viene portata a commentare la notizia. "Conci sentiamo spesso per condividere le sfide in Europa. Va ringraziato per il ruolo che ha avuto nella commissione. E continuerà a dare il suo contributo alla politica italiana ed europea e il Pd continuerà ad essere casa sua'', dirà. ...