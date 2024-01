L’agenda del premier non può dettarla l’opposizione | ecco perché la Schlein va a sbattere

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Poi mi spiegate quest’idea che il Primo ministro abbia l’obbligo di parlare sempre, su tutti e su tutto; soprattutto quando glielo “ordina”. A maggior ragione – più che legittimo nel “game” politico – quando lo fa soltanto per mettere in difficoltà il governo; in quale Nazione europea accade ? In quale democrazia stabilizzatadella detta la minoranza col suo bozzo di idee e visioni che non ha passato l’esame del popolo sovrano ? Silenzi o astensioni dal dire non sono attentati alle libertà: sono parte del gioco dialettico tra le parti in causa. Dopo di che ognuno si gestisce la sua mano di gioco. Silenzi? A proposito del mutismo die Conte su giudice Degni Il mutismo con cuie Conte hanno coperto l’indegno attacco politico del giudice Degni al governo – ...