L' Agcom ha approvato all' unanimità le linee guida per gli influencer in modo che siano obbligati a una maggiore trasparenza nei loro messaggi

(Di giovedì 11 gennaio 2024)si cambia. Dopo il caso Balocco-Ferragni, l’, haall’le “” che garantiranno il rispetto da parte degli imprenditori digitali delle disposizioni del «Testo unico sui servizi di media audiovisivi». In sostanza, l’Autorità per le comunicazioni ha varato nuove regole toccando nello specifico lae la pubblicità deisui social. Chiara ...

...parte dei professionisti di questo settore riguardo le disposizioni del Testo unico (già in discussione dall'estate)all'unanimità dal Garante delle comunicazioni. 'Le nuove regole di'...l Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del 10 gennaio, a seguito di una consultazione pubblica ampiamente partecipata, haall'unanimità le Linee guida volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi. La crescente rilevanza e diffusione ...Dopo il caso Chiara Ferragni-Balocco, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato all’unanimità le nuove ... Al pari degli altri media, spiega l’Agcom, gli influencer "creano, ...L’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha recentemente approvato all’unanimità le “Linee guida” che assimilano i cosiddetti “influencer” ai fornitori di servizi media audiovisivi. Di ...