La stella più luminosa brilla nella notte più importante | la Dea ha il suo Re di Kooppa Italia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Lapiùdella stagione dell’Atalanta non poteva che portare la firma della suapiù. Teun Koopmeiners prende per mano la Dea in quel di San Siro e la porta in semifinale di Coppa. Una prestazione sontuosa quella da parte dell’olandese che si conferma, ancora una volta, l’uomo simbolo di una squadra che a tre anni di distanza dall’ultima volta torna a disputare il penultimo atto della coppa nazionale. Dopo il vantaggio rossonero targato Leao, il numero 7 nerazzurro ha impiegato appena due minuti per indicare la retta via e riportare l’Atalanta sui binari con un destro chirurgico – su assist di un Holm sempre più convincente – che si è infilato all’angolino senza lasciare scampo a Maignan. Per il succulento e decisivo bis è toccato attendere l’inizio della seconda ...