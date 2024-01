La sorella di Wanda | “La notizia della malattia? Capisco che quando si parla di

...Il ballerino ritorna anche per la 18esima edizione del programma per esibirsi insieme aNara, ... Inoltre, ha unaalla quale è molto legato.Tags: ballando con le stelle 2023nara ballando con le stellenara dove vivenara malattia Articolo precedente Ritrovata laminorenne di Micol Ronchi, ex valletta di Piero ...Le parole della sorella di Wanda a proposito del giornalista che per primo rivelò la sua malattia pubblicamente ...La vincitrice di "Ballando con le stelle" fa un riassunto del suo 2023 e, per la prima volta, pubblica una carta medica che certifica la malattia di cui soffre ...