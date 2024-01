La Roma in lotta con i cross E il trend è negativo

Sei squadre in cinque punti. Un gruppo compatto senza un vera favorita, che rende la corsa al quarto posto una Lotta equilibrata ed avvincente.... (calciomercato)

Roma , 8 gen. - (Adnkronos) - Sei squadre in cinque punti. Un gruppo compatto senza una vera favorita, che rende la corsa al quarto posto una lotta ... (liberoquotidiano)

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Roma di Mourinho e l’ Atalanta di Gasperini con il risultato di parità per 1-1. Al 7’, Carnesecchi si fa ... (serieanews)

La sfida dello Stadio Olimpico tra la Roma di Josè Mourinho e l' Atalanta di Gian Piero Gasp erini, in scena alle 20.45, chiude la... (calciomercato)

La lotta (a colpi di Tar) dei docenti che si prendono l’abilitazione in Romania per insegnare in Italia. Cosa dicono le sentenze che sfidano Valditara

Si prendono una prima rivincita tutti quei docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Romania per poi provare a insegnare in ... (open.online)