La promessa di Unistellar | con i nuovi telescopi smart osservazioni perfette anche in mezzo alla città

... come la Luna, sia oggetti molto più distanti, come una nebulosa senza dover effettuare alcuna correzione: correggendo un limite di modelli come eVscope 2 ed eQuinox 2, sempre di. Per gli ...... come la Luna, sia oggetti molto più distanti, come una nebulosa senza dover effettuare alcuna correzione: correggendo un limite di modelli come eVscope 2 ed eQuinox 2, sempre di. Per gli ...