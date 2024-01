La piscina della consigliera invade il terreno dell’università | il Comune di Pavia ordina la demolizione “E’ perché denuncio il malaffare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La villa ha un giardino ampio. A delimitarlo c’è una recinzione di una ventina di metri, con un cancello e relativo accesso pedonale utile anche per arrivare a unadi 6 metri. Problema: la casa è quella in cui vive lacomunale diAlice Moggi, già assessora di centrosinistra nonché una possibile candidata sindaca alle amministrative di giugno; ma recinzione, cancello esono costruiti su un suolo pubblico, che appartiene all’adiacente università di. La famiglia Moggi sta quindi “sconfinando” in unnon suo, motivo per cui ildiha appena firmato l’nza che impone ladi tutto ciò che è abusivo e il “ripristino dello stato dei luoghi”. Siamo a ...