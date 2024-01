La Parata de lo Capodanno a Praiano

Sarà un antipasto gustoso di Sanremo 74 la nuova edizione di “ L’ANNO che VERRÀ ”, il tradizionale appuntamento di Rai1 condotto da AMADEUS per ... (bubinoblog)

Sabato 13 gennaio 2024 , concluderà il programma natalizio la sfilata allegra ed energica del gruppo folk di Tovere di Amalfi ' Gli Amici di Masaniello '. Questi ultimi, con TRICCHEBALLACCHE, ...... anche di quelli che erano bravi, e non dipingevano solo SS in, o bionde ragazze che ... Sparo di, Fratelli d'Italia sospende Pozzolo La decisione del gruppo parlamentare di Fdi alla ...Il sindaco era ospite di Penske media corporation, big dell’intrattenimento da attrarre a Roma per eventi cinematografici e musicali ...Caro Francesco, riconosciamolo, Giorgia fa davvero miracoli: i sordi vedono, i ciechi sentono e le pistole sparano da sole. Domenico Liguori Era un’evidente, ridicola e penosa bravata fascistoide, ma ...