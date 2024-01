La musica perfetta di Perfect Days di Wim Wenders

(Di giovedì 11 gennaio 2024), con la sua storia dell’addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo, con un suo sguardo particolarmente incantato sulle “piccole” cose, scritta con Takuma Takasaki in appena due settimane e girata a Tokyo altrettanto rapidamente - “fast and furious”, come ha commentato lo stesso Wim-, ha conquistato il pubblico in sala sin dalle primissime proiezioni. Tra i piaceri semplici, ma appaganti, che fanno parte della sua routine quotidiana c’è anche la: ogni mattina Hirayama (K?ji Yakusho) la ascolta in macchina, andando al lavoro. La colonna sonora di, poco più di una manciata di canzoni, altro non è che la playlist che accompagna i suoi spostamenti in auto. Si tratta di una selezione vecchio stampo, però: niente Spotify, ma ...

Quel messaggio infatti è diventato virale, ripreso da chiunque, sicuramente per la sintesidello stato dell'arte e quindi la condivisibilità dei contenuti, ma di lì a poco la, parlo ...Un format assolutamente inedito nel panorama nazionale,sintesi die architettura nel pieno rispetto del contesto naturale. Creazioni originali Tre mesi di appuntamenti - due a ...To honor your privacy preferences, this content can only be viewed on the site it originates from.Torna nel comprensorio sciistico Pontedilegno-Tonale la rassegna che fa da prezioso corollario alla stagione invernale: fino al 30 marzo 2024, tre mesi di concerti (35 in tutto) a 2.600 metri di quota ...