La missione delle Hermanas del Valle | le suore femministe della cannabis

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nel cuore del Messico, cinque attiviste di un gruppo femminista noto come ledel(le Sorelle) si travestono da religiose (pur non essendolo) mentre coltivano la canapa sulla loro tenuta. Confezionano rimedi medicinali e gustano sigarette a base dicon l’obiettivo di promuoverne la legalizzazione, sottraendola completamente al controllo del traffico illecito di sostanze stupefacenti. Queste donne fanno parte di di un gruppo internazionale, Sisters of they, fondato nel 2014, che sostiene i poteri curativie intende farli conoscere il più possibile. E diffondere questo sapere in abiti da suora, in uno Stato in gran parte Cristiano come il Messico, è un vero atto di ribellione. “Nel momento in cui ...