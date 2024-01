La Marina militare italiana nell’Indo-Pacifico Perché serve

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La teoriadel “Mediterraneo allargato” e la “Indo-Pacific Strategy” statunitense rispondono alle stesse esigenze da due prospettive diverse: mentre per Roma è fondamentale garantire la libertà di navigazione nell’Oceano Indiano e nel Mar Rosso quali vie d’accesso al Mediterraneo, per gli Stati Uniti è necessario ricalibrare gli equilibri di potenza in quelle acque, con una politica che ha espanso e revisionato la “Indo-Pacific rebalancing Strategy” di Obama ed ha rappresentato una linea di continuità della politica estera di Washington, superando anche le profonde differenze di gestione della diplomazia tra Trump e Biden. Entrambe queste teorie strategiche hanno un minimo comune denominatore nella stabilità geopolitica del “Cindoterraneo” e la conditio sine qua non è il contenimento delle ambizioni cinesi e delle crisi che, da limitate e regionali, possono ...

