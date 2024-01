La Lazio vicina a Eriksson | il messaggio pieno d' affetto

Sebbene Uomini e Donne sia in pausa per via delle festività, alcuni protagonisti continuano ad essere al centro dell’attenzione. È questo il ... (dailynews24)

Una celebre ex dama del trono over di Uomini e Donne si è espressa in merito alla frequentazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza , ... (anticipazionitv)

Tre punti in casa dell'Udinese per avvicina re la zona Champions. La Lazio sorride nella trasferta in Friuli, battendo i bianconeri di Cioffi 2 - 1 e ... (247.libero)

La Lazio sta man mano risalendo la china in campionato dopo una primissima parte di stagione non esattamente esaltante. Ulteriore linfa può arrivare ... (rompipallone)

La, saputa la notizia, ha pubblicato sui social un video risalente allo scorso 19 marzo, in occasione del derby vinto 1 - 0 (marcatore Zaccagni, come ieri nella stracittadina di Coppa Italia): ...... rivolto alle Scuole Secondarie di II grado di Roma e delche ha al suo centro la parola: la ... scegliendo la modalità artistica piùalle proprie attitudini creative, guidati da figure ...Emerge una notizia al termmine della gara vinta contro la Roma valida per l'accesso in semifinale di Coppa Italia ...ROMA - La Lazio al fianco di Sven-Goran Eriksson, anche nei momenti più difficili. Il tecnico svedese, Campione d'Italia alla guida dei biancocelesti nel 1999-2000, ha da poco annunciato di avere un c ...