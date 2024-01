La grande sconfitta degli editori

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Avreste mai pensato che Chiara Ferragni (ma centinaia di altre “personalità social”) potessero mai essere equiparate a un imprenditore che investe nella creazione, nello sviluppo, nella vita e nella sopravvivenza di una testata giornalistica? Sembrava essere un sillogismo impossibile. Una di quelle battute da bar che lasciano il tempo che trovano. E, invece, il paradosso è stato servito mercoledì 10 gennaio, con la pubblicazione delle linee guida dell’Agcom che obbligano (in attesa del codice di condotta) i content creator a rispettare il Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi. Di fatto, dunque, gli influencer sono come gli. LEGGI ANCHE > Non chiamatele linee guida anti-Ferragni: l’Agcom spiega come gli influencer devono rispettare il Tusma Paradosso nei paradossi, visto che da anni si dibatte sul fatto che dovrebbero essere imprenditori (e ...

