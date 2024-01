La Giordania bombarda la Siria | si allarga la guerra in Medio Oriente

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L'ombra dellanelsi allunga, trasformando le paure esposte dagli Stati Uniti in una cruda realtà. Israele, al centro delle operazioni, continua le incursioni nella Striscia di Gaza, mentre mira a obiettivi di Hezbollah in Libano. Nel frattempo, laintensifica imenti in, mirando a stroncare la produzione di captagon, una droga che è diventata la principale risorsa economica del regime di Assad durante lacivile.La tensione cresce anche nel Mar Rosso, con gli Houthi che annunciano di aver attaccato con missili balistici e droni una nave americana, accusata di "fornire supporto" ad Israele. Il portavoce dei miliziani yemeniti filo-iraniani, Yahya Saree, parla di una "risposta preliminare" a un raid Usa che ha causato ...

'Lasa bene chi c'è dietro tutto questo. È l'Iran che sostiene queste milizie e le loro azioni rappresentano atti ostili nei nostri confronti', ha dichiarato Samih Maayteh, ex ministro e ...Si tratta della più grave escalation nei rapporti tra Siria e. Il Captagon, un'anfetamina diventata negli anni del conflitto la principale risorsa economica del regime del presidente ...Mentre Israele prosegue le operazioni nella Striscia di Gaza e colpisce obiettivi di Hezbollah in Libano, la Giordania continua a bombardare la Siria per stroncare la produzione di captagon, ...La Giordania bombarda la Siria per colpire la produzione della droga captagon. Gli Houthi attaccano una nave Usa. Il Qatar presenta una nuova proposta di accordo sugli ostaggi. Incontro teso tra il se ...