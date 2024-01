La fede dai giovani ai giovani | torna «Luce nella notte»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’INIZIATIVA.serata di sabato 13 gennaio i volontari in giro per le strade di Città Alta: consegneranno cartoline e inviteranno a pregare alla chiesa del Carmine.

Federica Pellegrini è diventata mamma solo da una settimana, il 3 gennaio, della piccola Matilde , in un anno olimpionico, come sperava il papà della ... (leggo)

Federica Pellegrini è diventata mamma solo da una settimana, il 3 gennaio, della piccola Matilde , in un anno olimpionico, come sperava il papà della ... (leggo)

Federica Pellegrini è diventata mamma solo da una settimana, il 3 gennaio, della piccola Matilde , in un anno olimpionico, come sperava il papà della ... (leggo)

E deve fare un atto dinei confronti di una coltivazione che " lo sa già da prima " avrà una ... una cosa che dovrebbe essere scontata, e non anche perché attrattovalori connessi con quel ...Il legame degli angeli con la musica e la matematica derivacori angelici che si pensava ... Per dirla col celebre psicanalista Carl Jung, 4.000 anni diin queste creature eteree hanno creato ...L’INIZIATIVA. Nella serata di sabato 13 gennaio i volontari in giro per le strade di Città Alta: consegneranno cartoline e inviteranno a pregare alla chiesa del Carmine.La lettera dell'arcivescovo di Kinshasa Ambongo è un salto di qualità dell'opposizione al Papa. Non più uno sparuto numero di tradizionalisti, ma un intero ...