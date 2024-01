La doppietta di Koopmeiners silenzia San Siro | Atalanta in semifinale di Coppa Italia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L’sbanca Sancon quella che può tranquillamente passare agli archivi come la miglior prestazione stagionale della squadra di Gasperini: la Dea, infatti, batte 2-1 il Milan in rimonta, nel segno di Teun, e stacca il pass per ladidove nella doppia sfida contro la Fiorentina di Vincenzono si giocherà l’accesso alla finalissima di Roma. La prima frazione di gioco si può decisamente dividere in due fasi ben distinte: la prima abbondante mezz’ora all’insegna della calma piatta, a cui segue uno spicchio finale nel quale succede letteralmente di tutto. Su uno scontro fortuito in area milanista, ad avere la peggio sono Gabbia e De Roon, entrambi costretti al cambio a vantaggio di Kjaer e Pasalic. La dinamica del ...

