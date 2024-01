La British Library bloccata da un attacco hacker

Da ottobre si sta consumando in un silenzio quasi assoluto il dramma della. Messa in ginocchio da un attacco informatico che ha portato alla cifratura di una fetta significato delle sue basi dati e all'esfiltrazione dei dati, compresi molti personali. Oltre ...Ladi Londra deve dar fondo alle proprie riserve finanziarie, con un esborso stimato in circa 8 milioni di euro , per rimediare ai danni causati da un attacco informatico su vasta scala ...La British Library di Londra deve dar fondo alle proprie riserve finanziarie, con un esborso stimato in circa 8 milioni di euro, per rimediare ai danni causati da un attacco informatico su vasta scala ...L’attacco è costato circa 6 milioni di sterline alla celebre istituzione che aveva deciso di non dare ai criminali le 600mila sterline di riscatto. Dietro ...