La bonas di Avanti un Altro 2024 è Ilaria Gallozzi

Leggi su bellezze.tv

(Di giovedì 11 gennaio 2024) E’ iniziata da pochi giorni l’edizionedi uno dei nostri programmi preferisciuncondotto da quel mostro di bravuta che è Paolo Bonolis. Come per Ciao Darwin, Bonolis si circonda sempre di bellissime ragazze e l’edizionedello show preserale di Canale 5 non fa eccezione. Non ci sono troppe novità nel cast, c’è il ritorno di Paola Caruso, exstorica dalla risata cavallina, mentre la nuovadiunedizioneè l’ex tentatrice di Temptation Island. Classe 1992, nata a Sora, alta 176 cm,è conosciuta grazie ad aver partecipato a Temptation Island in veste di tentatrice. Questo le ha ...