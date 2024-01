La Bce sui tassi ha sbagliato tutto E lo dice pure lei

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La Bce ci ripensa e ammette che forse si era sbagliata: ad alimentare la fiammata dei prezzi negli ultimi anni è stata solo in parte la bolletta energetica. La vera responsabilità è da attribuire ai famigerati colli di bottiglia lungo la filiera dell’offerta emersi dopo i lockdown. «Riteniamo che gli choc legati all’interruzione della catena di approvvigionamento e gli choc energetici abbiano svolto un ruolo chiave nel modellare l’inflazione ma i primi hanno contribuito maggiormente, anche perché sono piuttosto persistenti». È quanto emerge da uno studio Bce pubblicato sul suo sito. Un sostanziale riconoscimento che a Francoforte non hanno capito molto sulle cause dell’inflazione. Non è nemmeno la prima volta. Un report di qualche mese fa sebbene in modo più velato spiegava che «l’inflazione nell’area euro è stata in gran parte guidata dagli choc dal lato dell’offerta nella ripresa ...