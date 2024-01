Kvaratskhelia è il giocatore che ha subito più falli in Serie A Sky

(Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)è ilche ha subito più falli in Serie A (Sky) Sky Sport ha stilato una classifica dei 20 giocatori che hanno subito più falli in Serie A. Al ......con Monica Scozzafava che parte ovviamente dalla lite tra Osimhen e il procuratore di. dalla Georgia , per sottolineare la disparità di trattamento del suocon Osimhen, ...Dopo le parole dell'agente di Kvaratskhelia, e la conseguente risposta di Osimhen, anche piuttosto dura, sicuramente ci sarà bisogno di un ...“ Il Napoli sta preparando la documentazione per far siglare nei prossimi giorni il prolungamento del contratto di Matteo Politano, in attesa degli ultimi dettagli. L’accordo sarà valido per tre anni ...